Les Bourses soutenues par les espoirs sur le commerce, le secteur auto rebondit

Les Bourses européennes terminent en forte hausse, encouragées par l’espoir d’avancées dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Le secteur automobile se distingue.

Les Bourses européennes ont terminé en forte hausse ce mardi, au lendemain d’un repli lié aux incertitudes autour du Brexit. Elles ont profité d’informations encourageantes sur les pourparlers entre Washington et Pékin. Les marchés se sont surtout repris grâce à la nouvelle selon laquelle la Chine allait potentiellement baisser les tarifs d’importation des voitures, notamment des véhicules américains. À Paris, l’indice CAC 40 a terminé en hausse de 1,35% à 4.806,2 points. Le Footsie britannique a pris 1,27% et le Dax allemand a gagné 1,49%.

Le secteur des ressources de base, sensible à toute information concernant l’Empire du milieu, a signé le plus fort rebond en Europe, avec un gain de 3,11%. À la Bourse de Londres, Anglo American s’est élevée de 5,50% à 1.661,60 pence, Antofagasta de 4,71% à 774,40 pence, Glencore de 3,35% à 283,70 pence et Rio Tinto de 3,27% à 3.642,50 pence.