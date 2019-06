Les FAANG n'ont rien à craindre, selon les analystes

Passé l'effet de surprise, les investisseurs se repositionnent déjà sur les FAANG. Les analystes estiment que les enquêtes menées par les autorités américaines de la concurrence prendront plusieurs années et que leur impact sera limité.

Business as usual". Après un coup de froid qui leur a fait perdre plus d'une centaine de milliards de dollars en termes de capitalisation boursière, les FAANG - c'est-à-dire Facebook , Amazon , Apple , Netflix et Google (la filiale d'Alphabet ) - ont déjà retrouvé grâce aux yeux des investisseurs. Pour mémoire, les géants de la tech ont largement souffert en Bourse suite à l'annonce de l'ouverture de plusieurs enquêtes par la Federal Trade Commission (FTC) et le département américain de la Justice sur des pratiques anticoncurrentielles sur le marché numérique.

>140 milliards de dollars Un sacré coup de froid pour les FAANG Le plongeon des valeurs technologiques à Wall Street lundi a fait perdre, en termes de capitalisation boursière, 38 milliards de dollars à Facebook, 40,5 milliards à Amazon, 16 milliards à Apple et 47 milliards à Alphabet. Soit un total de 141,5 milliards de dollars de perte en une séance.

Certains analystes parlent aujourd'hui d'une "réaction excessive" en évoquant le plongeon des valeurs technologiques lundi. "Bien que nous sachions pas comment cela va se dérouler, il est probablement prématuré de conclure un résultat trop négatif [pour les FAANG] en se basant sur ce qui s'est passé en Europe", estime John Blackledge, analyste chez Cowen & Co.

"Netflix est le meilleur choix parmi les FAANG" Selon BMO Capital Markets, Netflix est le "meilleur choix" pour les investisseurs qui veulent s'exposer aux valeurs technologiques mais qui s'inquiètent des répercussions possibles des enquêtes menées par les autorités américaines. "Netflix est la seule société parmi les FAANG sans pression réglementaire", souligne l'analyste Daniel Salmon. Et d'affirmer que le groupe n'a "fondamentalement aucun risque". C'est pourquoi le titre est "fermement enraciné" dans la liste des favoris de BMO Capital Markets.

Rappelons que les autorités européennes de la concurrence ont sanctionné Google trois fois ces deux dernières années, lui infligeant pour un total de 8,25 milliards d'euros d'amendes.

Des enquêtes au long cours

De nombreux observateurs signalent par ailleurs que les enquêtes des autorités américaines vont prendre plusieurs années avant que l'on en connaisse les conclusions. "Les enquêtes antitrust prennent beaucoup de temps: elles sont factuelles et nécessitent une évaluation de plusieurs aspects du comportement en question", résument les analystes de Bloomberg Intelligence.

Car en dépit de l'avis presque unanime des politiques - plusieurs démocrates et républicains crient depuis plusieurs années au monopole et veulent démanteler les géants de la tech - et de certains experts du secteur, la Justice américaine aura besoin de preuves précises et irréfutables. "La monopolisation est un terme technique et il faut respecter des critères rigoureux pour être tenu responsable".

Lire aussi | La crypto-monnaie de Facebook sous la loupe des régulateurs

Un impact limité voire bénéfique?

C'est pourquoi les analystes estiment aujourd'hui que l'impact de ces enquêtes sur le business des FAANG sera limité. "Dans le cas de Google, le pire scénario serait probablement similaire à ce qui s'est passé en Europe, où le géant américain a payé une lourde amende mais n'a pas été contraint de modifier sensiblement son modèle économique", explique dans une note Mark May, analyste chez Citigroup. En ce qui concerne Facebook, il juge la situation "encore moins claire qu'elle ne l'est pour Alphabet", tout en ajoutant qu'il y a "aucun facteur de risque significatif".

"L'impact le plus important [de ces enquêtes] pourrait être que les futures grosses acquisitions seront beaucoup plus difficiles à réaliser" Aaron Kessler analyste chez Raymond James

D'autres vont même plus loin, affirmant que le résultat final pourrait être bénéfique pour la valorisation de Google. "Parmi les implications potentielles pour Google, citons de nouvelles réglementations sur les pratiques commerciales ou une enquête antitrust menant à une dissolution du groupe", souligne Justin Post, de Bank of America Merrill Lynch. Et d'ajouter: "Un tel scénario lui donnerait un sentiment d'urgence accru pour monétiser ses plateformes, mieux affecter son capital et s'ouvrir vers plus de "transparence opérationnelle", ce qui soutiendrait sa valorisation".