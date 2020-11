Les SIR belges ont perdu près de 3 milliards en bourse à cause de la pandémie

Avec la future entrée en bourse d’Inclusio à Bruxelles, les sociétés immobilières réglementées (SIR) sont une nouvelle fois sous le feu des projecteurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce secteur, à l’instar de beaucoup d’autres, a profondément souffert de la crise du nouveau coronavirus. Les 17 SIR belges affichent à l’heure actuelle une capitalisation boursière totale d’environ 19 milliards d’euros contre 22 milliards quelques jours avant la lourde chute des actions fin février.

"Cela s'est plutôt bien passé pour les SIR belges par rapport à leurs pairs européens. Aucune entreprise n'a réellement déçu. Il y a eu plus de peur que de mal."

"L’impact a été très différent selon le segment d’activité", précise toutefois Frank Vranken, chief strategist chez Puilaetco. Alors que l’immobilier commercial et celui de bureaux ont concentré les craintes des investisseurs, la logistique et le résidentiel ont plutôt bien résisté en bourse . WDP est l’une des rares valeurs du secteur à afficher une performance positive depuis le début d’année.

La saison des résultats qui vient de se terminer a cependant permis d'atténuer les inquiétudes. Prenez le cas de Retail Estates , la plus importante SIR belge active dans l'immobilier commercial. Le rebond de l'activité économique durant l'été a "considérablement" limité les pertes enregistrées au cours des premiers mois de l'année. Qui plus est, le taux d'occupation de ses immeubles est plus ou moins resté stable.