Les SIR du Bel 20 en forme (Débriefing actions belges)

Vague de prises de bénéfices à la Bourse de Bruxelles. Les investisseurs ont freiné leurs ardeurs alors que les statistiques du jour ont indiqué que la reprise économique sera plus lente qu'espéré. Le Bel 20 , toujours au-dessus de son niveau de février 2020, a abandonné 0,74% à 3.743,25 points.

Les SIR et leurs profils défensifs étaient recherchés. Aedifica (+2,48%) et WDP (+0,75%) ont affiché les plus fortes hausses du jour au sein de l'indice vedette.