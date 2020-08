Les SIR en forme malgré la tempête

Les trois sociétés immobilières de la cote étaient également très en vue. WDP (+3,86%), Cofinimmo (+2,87%) et Aedifica (+2,68%) ont pleinement joué leur rôle de valeurs défensives.

Il faut dire que plusieurs grands noms de l'indice vedette sont restés empêtrés dans le rouge tout au long de la séance, à l'image de Solvay (-2,75%), KBC (-2,66%) et AB InBev (-2,41%).

Sur le marché secondaire, tous les yeux étaient dirigés vers Kinepolis . Le propriétaire de salles de cinéma a publié son rapport semestriel ce jeudi. Kinepolis a connu un semestre chaotique et ses résultats sont plus mauvais que prévu. Mais le groupe assure qu'il a les reins assez solides pour résister à la crise et notamment si elle venait à se prolonger. Un commentaire qui a permis à son titre de grappiller 0,98%, le marché ayant déjà anticipé fortement la chute de la fréquentation des salles de cinéma dans ses calculs.