Les SIR recherchées, les cycliques délaissées (débriefing actions belges)

Les titres des sociétés immobilières réglementées ont profité du mouvement des investisseurs vers les valeurs refuges. Umicore, Aperam et Solvay souffrent à nouveau des craintes sur la croissance économique mondiale.

La Bourse de Bruxelles a de nouveau cédé aux sirènes alarmistes sur la croissance économique mondiale. Les menaces de représailles de la Chine à un relèvement des droits de douane américains sur certains de ses produits exportés ont déclenché un nouvel accès d'aversion au risque . Le Bel 20, entré en correction la veille, a continué à chuter. Il a perdu 0,31% à 3.443,34 points . Depuis le dernier sommet de l'indice le 16 avril, celui-ci a lâché plus de 10%. Toutefois, le recul de la séance a été moins marqué que la veille, où l'indice avait abandonné 1,85%.

Proximus , qui montre une résistance remarquable dans la configuration actuelle des marchés financiers, a pris 1,78%. La société a tenu bon alors que le secteur des télécoms européen est en recul en raison des résultats décevants de United Internet et Drillisch, qui ont revu à la baisse leurs perspectives de bénéfices. Telenet a également progressé de 0,31%.

Barco a avancé de 1,05%. Ontex a pris 1,30% et signe la plus forte hausse du jour au sein de l'indice.

Parmi les baisses du Bel 20, les valeurs cycliques ont à nouveau souffert face aux craintes sur la croissance économique mondiale. Umicore a lâché 2,28%, Aperam 1,14%, et Solvay 1,35%. Les valeurs bancaires, sensibles à la faiblesse des rendements obligataires et au cycle économique, ont également reculé. KBC a perdu 0,78 % et ING 0,71%.