Les achats à bon compte profitent à Umicore (débriefing actions belges)

Les titres Umicore et argenx, jugés bon marché après deux séances très négatives, ont bénéficié d'un rebond technique. ING a été victime d'un avis d'analyste. Greenyard et Celyad se sont distingués.

Néanmoins, certains investisseurs ont jeté leur dévolu sur des titres jugés bon marché après la forte baisse des deux séances précédentes. Ces achats à bon compte ont souri à l'action Umicore qui a rebondi de 1,93%. Le titre du spécialiste de la technologie des matériaux avait chuté de 7% depuis vendredi dernier. Par ailleurs, Umicore participait, mardi, à une rencontre informelle avec des investisseurs à Bruxelles, sous l'égide de la banque ABN Amro. Depuis le début de l'année, le cours du groupe belge affiche encore une baisse de plus de 20% .

Argenx a également bénéficié d'un léger rebond technique qui lui a permis de gagner 0,76%. Le titre de la biotech avait plongé de 11% en deux séances boursières . De plus, le groupe a annoncé la présence de son patron à un colloque médical à New York le 13 août prochain. Des investisseurs ont pu spéculer sur de futures annonces sur les essais cliniques en cours.

A l'opposé, ING a perdu 1,14%. L'action du groupe bancaire affiche ainsi huit séances négatives d'affilée, au cours desquelles elle a perdu plus de 15%. Les taux d'intérêt au plancher risquent d'affecter les marges de la banque. Mardi, Kepler Cheuvreux a réduit son objectif de cours à 12 euros, contre 13 euros auparavant. La recommandation est maintenue à "acheter".

Colruyt a cédé 1,64%. Le titre du groupe de distribution avait mieux résisté que le reste du marché au cours des deux séances précédentes, marquées par une forte aversion au risque. Mardi, l'effet inverse s'est produit et l'action Colruyt a été victime du départ d'investisseurs qui y avaient trouvé refuge dernièrement.

Hors Bel 20, Greenyard a rebondi de 8,27%. Le titre du spécialiste des fruits et légumes frais et surgelés avait plongé de plus de 16% vendredi, dans la crainte que son patron ne parvienne pas à le refinancer.