Les acheteurs étaient à l'affût (débriefing actions européennes)

Léger mieux sur les marchés boursiers en Europe. Après un début de semaine franchement mauvais, et même calamiteux à cause de la forte correction de jeudi, les indices boursiers européens ont enregistré un léger rebond vendredi. Dans les rangs des investisseurs, certains acheteurs semblent attendre ce genre de creux pour augmenter leur exposition aux actions. Ils tablent sur l'hypothèse qui a sous-tendu la remontée boursière depuis le krach de février-mars: après le confinement, l'économie repartirait suffisamment vite pour que les entreprises puissent à nouveau dégager des bénéfices.

Parmi les actions européennes les plus en vue vendredi, Pearson a bondi de 11,70%. Cevian Capital a annoncé avoir pris une participation de 5,4% dans cette société de services en matière d'éducation et de formation, cotée à Londres, ce qui en fait le cinquième plus grand actionnaire de l'entreprise. Selon des sources citées par Bloomberg, l'objectif du fonds activiste est d'influencer le choix d'un nouveau patron pour que celui-ci dope la rentabilité du groupe britannique après une série d'avertissements sur résultats et une piètre performance boursière.