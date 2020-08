Les actionnaires d'Agfa-Gevaert perdent patience

Après un deuxième trimestre difficile, Agfa-Gevaert a décidé de ne pas distribuer le produit de la vente d'une partie d'HealthCare IT. Une annonce peu appréciée en bourse.

Les temps sont durs pour de nombreuses entreprises et Agfa-Gevaert n'échappe pas à la règle. Le groupe d'imagerie, basé dans la province d'Anvers, a fait état ce mercredi d'une chute de 20,2% de ses revenus au deuxième trimestre, à 397 millions d'euros. Un résultat légèrement inférieur aux attentes des analystes (399 millions). "La pandémie du Covid-19, les problèmes rencontrés dans l’industrie de l’impression offset et le recentrage sur des activités à plus forte marge dans plusieurs secteurs d’activité ont eu un fort impact sur notre chiffre d’affaires", explique la société dans un communiqué.