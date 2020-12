Les actions Ageas, Solvay et D'Ieteren, grandes favorites pour 2021

Les analystes belges ont choisi Ageas, Solvay et D'Ieteren comme trio de tête de la Bourse de Bruxelles pour l'an prochain.

es équipes d'analystes belges sur leurs actions favorites pour l'année à venir. Ageas est ressorti de l'enquête en tant que vainqueur incontesté. Les spécialistes louent le bilan solide avec une position de trésorerie généreuse, la croissance en Extrême-Orient et la faible valorisation de l'entreprise. Ageas est peu affectée par la pandémie de Covid-19. Parce que nous conduisons moins en voiture et donc causons moins d'accidents, les marges de l'assurance non-vie sont plus élevées. Le rendement du dividende de 4,5% est, selon les experts, un argument supplémentaire à ne pas négliger.