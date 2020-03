Les actions belges les mieux armées pour résister à la crise

Kepler Cheuvreux et Degroof Petercam ont identifié les actions belges et néerlandaises qui sont censées, selon différents critères, afficher la meilleure résistance face à la crise actuelle.

Parmi les actions qu’il suit de près dans le Benelux, Kepler Cheuvreux a identifié 17 actions les plus vulnérables à la crise actuelle et 22 autres qui sont bien armées pour résister le mieux aux soubresauts qui agitent les marchés.

Le broker a examiné les implications du Covid-19 sur un ralentissement économique mondial, l'évolution des prix des matières premières et des devises, la flexibilité des dépenses opérationnelles et des investissements ainsi que sur les problèmes potentiels de bilan et de refinancement.