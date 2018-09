Les actions belges restent fortement décotées

AB InBev, Ontex et ING affichent les plus fortes décotes bruxelloises.

Les cours des composantes du Bel 20 se sont dépréciés en moyenne de 0,04% durant le mois écoulé. Malgré cette stabilité apparente, plusieurs actions ont enregistré des variations significatives, notamment Ontex (-21%), AB InBev (-11%) ou ING (-6%) à la baisse; et Galapagos (+ 12%), argenx (+ 9%), Telenet (+ 8%) ou bpost (+ 6%) à la hausse.

Et le constat est identique au niveau des objectifs de cours, qui sont en moyenne restés stables au cours du mois écoulé, en dépit de fortes variations au niveau des valeurs individuelles. Argenx (+ 12%), Sofina (+ 4%) et UCB (+ 2%) se sont distingués à la hausse, tandis qu’ING (-7%), Ontex (-6%) et Engie (-3%) ont affiché les plus importants reculs.

En pleine torpeur estivale, le potentiel moyen du marché belge est donc resté inchangé depuis la mi-août à 13,7%, avec huit valeurs affichant un potentiel supérieur à 20%, et trois (AB InBev, Ontex, ING) qui dépassent même 30%. Inversement, la prime de Colruyt est restée largement supérieure à 20%.

Gagnants et perdants

Ackermans & van Haaren a vu ses objectifs ajustés à la baisse chez ABN Amro et Degroof Petercam. L’analyste d’ABN souligne que le cours d’AvH s’est fortement apprécié depuis le début de l’année alors que celui de CFE s’est déprécié, ce qui fait désormais pencher la balance en faveur de ce dernier groupe.

Bpost a reçu un premier avis positif de la part de Berenberg, l’analyste estimant que la baisse du cours a fait rentrer le groupe postal dans une zone d’achat. Il estime que bpost reste un groupe de qualité, et pense que le dividende devrait être maintenu en dépit des incertitudes qui pèsent suite au rachat de Radial. Il reste plus mesuré quant aux perspectives du secteur postal européen dans son ensemble en raison de la baisse des volumes postaux.

L’échec de l’offre de PAI sur Ontex a provoqué de nombreuses révisions négatives des recommandations des analystes.

Galapagos a été particulièrement entouré sur le mois écoulé, avec un premier avis positif annoncé par Sanford Bernstein et des hausses d’objectifs chez Kempen, Degroof Petercam et InsigerGilissen. Les données cliniques publiées récemment n’ont fait que confirmer le potentiel de diverses molécules en portefeuille, notamment le filgotinib (qui fait l’objet d’un accord commercial avec le géant américain Gilead Sciences) et le GLPG1690 dans la fibrose pulmonaire idiopathique.

ING a vu ses objectifs révisés à la baisse chez Degroof Petercam, Crédit Suisse, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Exane BNP Paribas, ou Société Générale. Ces révisions font suite à l’annonce des problèmes en Turquie et de la perception d’une dépréciation du profil de risque. De son côté, JPMorgan a descendu son avis en position neutre, en estimant que le problème turc devrait être gérable.

Ontex a subi de nombreuses révisions négatives depuis la mi-août, suite à l’annonce que le projet d’acquisition par PAI était tombé à l’eau. Degroof Petercam et Kepler Cheuvreux ont descendu leur rating en position neutre, tandis que KBC Securities et ABN Amro ont lourdement abaissé leur objectif. Les analystes soulignent que le résultat restera sensible aux évolutions des grandes devises et de certaines matières premières.

Autres avis notables

AB InBev a vu ses objectifs abaissés chez Berenberg et Goldman Sachs en raison d’une évolution défavorable pour les taux de change et de conditions de marché moins favorables pour 2019.

Cofinimmo a reçu un premier avis positif de Degroof Petercam, qui pointe la montée en puissance du secteur des maisons de repos, ce qui devrait entraîner à terme une hausse de la valorisation.

Proximus a vu son avis relevé à l’achat chez le courtier australien Macquarie, l’analyste estimant que la taille du groupe sera un avantage dans le déploiement de la 5G.