Les actions favorites de KBC et de Kepler Cheuvreux pour 2020

La liste de KBC Securities comprend des valeurs qui bénéficient toutes d’une recommandation d’achat du broker et d'un potentiel de hausse supérieur à 10%.

Après Leleux Associated Brokers la semaine dernière et Nagelmackers hier, c’est au tour de KBC Securities et de Kepler Cheuvreux de nous dévoiler leurs actions favorites pour 2020.

Chez KBC, on a procédé à un exercice de cosmétique en fusionnant deux listes existantes (Top Pick List et Dynamic Top Pick List) en une seule baptisée Dynamic Top Pick List. Elle ne comprend que des valeurs avec une recommandation d’achat et un potentiel de hausse de plus de 10%. Elle sera recomposée chaque mois de décembre et réévaluée chaque premier jeudi de chaque mois.

Les 15 valeurs 2020 de KBC

Parmi les grosses capitalisations, les heureux élus sont le brasseur AB InBev , la SIR Aedifica , la biotech Argenx , le spécialiste des semi-conducteurs ASML , la chaîne de salles de fitness Basic-Fit , CFE , le propriétaire du groupe de dragage Deme, le groupe de distribution automobile D’Ieteren , la banque ING , l’opérateur télécoms Orange Belgium et le groupe pharma UCB .

La liste des plus petites capitalisations rassemble le spécialiste de la technologie de l’image Agfa-Gevaert , Fugro (services dans la production pétrolière et minière), PostNL , la poste néerlandaise, le producteur de mousses de polyuréthane Recticel et le groupe de plantations Sipef .

Vue en plein écran Les 15 actions favorites de KBC Securities pour 2020. ©KBC Securities

Bilan 2019 mi-figue, mi-raisin

En 2019, la sélection "large caps" de KBC Securities a affiché une performance moyenne de 23,6% grâce, entre autres, aux excellentes prestations de Galapapos (+118%), de VGP (+42,6%) et de Melexis (+37,5%). Elle a toutefois été plombée par les parcours décevants d’ABN Amro (-29%) et de NN Group (-3,8%) ce qui ne l’a pas empêché de surperformer les indices AEX (+4,1%) et Bel 20 (+5,7%).

Par contre, pour les petites capitalisations, le succès ne fut pas au rendez-vous (-7,6%) en raison des nets replis affichés par Biocartis (-46,8%) et par Exmar (-20%) et en dépit des gains affichés par Orange Belgium (+13%) et Recticel (+25%).

"Malheureusement, notre sélection des ‘small caps’ n’a pas été un succès à cause de Biocartis et d’Exmar. Dès lors, nous n’avons pas réussi a renouveler notre ‘track record’ de petites valeurs surperformant les plus grosses" regrette le broker.

La liste de Kepler

De son côté, Kepler Cheuvreux a aussi constitué une liste d’actions favorites pour 2020. Il s’agit plus précisément de valeurs européennes de tailles petites et moyennes. On y trouve deux belges, Ontex et Fagron et une française SPIE.