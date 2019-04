Les actions font la fête, les experts grincent des dents

Et encore une semaine pour les actions européennes! Pour plusieurs indices nationaux, c’est même leur meilleure semaine depuis le début de l’année. L’Euro Stoxx 50, qui regroupe les plus importantes valeurs de la zone euro, a ainsi progressé de 2,86%, tandis que son pendant européen Stoxx 600 a grimpé de 2,41%.

L’heure est à l’optimisme (exagéré?) sur les marchés financiers. "La tendance est portée par deux facteurs: les espoirs d’un accord USA-Chine et le changement de discours de la Réserve fédérale américaine", résume Bernard Keppenne, chef économiste de CBC Banque.

Ce qui se vérifie d’ailleurs au niveau sectoriel: les investisseurs ont privilégié les valeurs cycliques - sensibles à la conjoncture - comme l’automobile (+6,91%), les ressources de base (+5,20%) ou encore les banques (+4,82%). Et se sont désintéressés des valeurs défensives comme les télécoms (+0,52%), l’immobilier (+0,20%) ou les utilities (+0,44%).

Le président Donald Trump a annoncé jeudi que les deux premières puissances économiques du monde étaient "très proches" d'un accord, qui pourrait être scellé "au cours des quatre prochaines semaines". Le vice-Premier ministre chinois, en visite officielle aux États-Unis, a de son côté affirmé que les deux parties ont "obtenu un nouveau consensus sur les questions importantes".

"Nous prenons acte d'un semblant de détente entre les deux pays; ça nous rend un peu plus confiants dans la capacité de l'économie mondiale à réaccélérer dans le courant de l'année", a réagi via Reuters Emile Gagna, économiste de Candriam. "Nous tablons toujours sur une amélioration de la situation économique mondiale au second semestre, possiblement dans le courant du deuxième trimestre".

Confiance retrouvée dans l’économie?

Le ralentissement économique que nous connaissons actuellement ne serait donc que temporaire. Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), a d’ailleurs annoncé mardi ne pas prévoir de récession à court terme. Et c’est visiblement ce qu’ont déjà anticipé les marchés financiers. Ou du moins une partie d’entre eux. Car si l’on en croit le rapport hebdomadaire de Bank of America Merrill Lynch publié ce vendredi, les gestionnaires de fonds restent très frileux. Les rachats nets sur les fonds actions ont porté sur 7,7 milliards de dollars entre le 28 mars et le 3 avril. Rien que sur les actions européennes, c’est 2,7 milliards.

Pour la banque américaine, les acheteurs sur les marchés actions sont les investisseurs via des produits dérivés et les entreprises elles-mêmes. Elle estime à 270 milliards de dollars le montant total de rachats d’actions entre le 1er janvier et le 31 mars. Petit clin de l’actualité, le fabricant belge de bouteilles en PET Resilux a annoncé jeudi le lancement d’un programme de rachat à hauteur de 2,5 millions d’euros.

"À mesure que le marché grimpe, les gros investisseurs deviennent de plus en plus nerveux et sous-pondèrent le marché", avait relativisé Frank Vranken, chef stratégiste de Puilaetco Dewaay, mercredi. Et de conclure: "En fait, peut-être que nous voyons les marchés se mettre en position pour un véritable "Sell in May and go away"..."

Le modèle allemand grippé