Les actions immo et biotech restent les plus suspendues

En Bourse de Bruxelles, 58% des suspensions de cours ont concerné des actions de biotechs, SIR et promoteurs immobiliers en 2020. Leur nombre a baissé en un an.

En 2020, la Bourse de Bruxelles a enregistré un peu moins de suspensions d'actions que l'année précédente, mais la part des titres des sociétés biotechnologiques et immobilières dans ces interruptions de cotation a augmenté, montrent nos calculs basés sur les communiqués officiels de l'Autorité des services et marchés financiers, la FSMA (Financial Services and Markets Authority).