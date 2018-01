Les actions préférées d'ING et celles qu'elle aime le moins

ING a donné un coup de balai dans la liste de ses actions favorites pour le Benelux. Nouveauté, elle a aussi fait une sélection de ses valeurs les moins prisées.

ING vient de procéder à une mise à jour importante de la sélection de ses actions favorites pour le Benelux et, dans la foulée, a dressé une liste de ses actions les moins prisées. Effet du hasard, sans nul doute, la première comprend essentiellement des valeurs néerlandaises tandis que la seconde compte trois sociétés belges sur un total de quatre.

La banque batave souligne que depuis le 1er février 2017, la liste de ses actions préférées a affiché une performance de 18,1% et a surpassé l’indice MSCI Europe de 8,4%. Depuis cette date, les trois meilleurs prestations ont été le fait d’AMG (+91,6%), de Besi (+56,8%) et de Basic-Fit (+32,4%).

Aujoud’hui, ING a décidé d’inclure DSM, Recticel (l’objectif de cours a été relevé à 11 euros) et SBM Offshore dans ses favorites. Par contre BAM, NSI, PostNL et Unilever ne sont plus en odeur de sainteté. Pour opérer ses choix, le broker se base, notamment, sur la force du dossier d’investissement avec un déclencheur clair qui pourrait se matérialiser un ou deux trimestres plus tard.

ACTIONS FAVORITES (BENELUX)







Les moins prisées

Nouveauté, quelques valeurs ont rejoint une liste des actions les moins prisées toujours pour le Benelux. On y trouve CFE et IBA que la banque conseille de vendre et Colruyt et Vopak qui bénéficient d’une recommandation à "conserver". ING souligne que ce n’est pas la baisse attendue du cours qui constitue l’argument principal de choix. Elle prend également en compte le flux d’infos à court terme, le sentiment des investisseurs et le manque de catalyseurs positifs.

Pour l’heure le choix d’IBA ne s’avère guère judicieux. Le titre grimpait de 6% en matinée à 22,6 euros soit bien au-dessus de l’objectif de cours de 15 euros. Mais, il est vrai que depuis quelques jours, le titre fait l’objet d’une intense spéculation après avoir émis quatre avertissements sur résultats en sept mois.

De son côté, Colruyt grappillait 0,24% ce jeudi matin à 44,14 euros alors que l’objectif d’ING est de 41 euros. CFE, pour sa part, reculait de 1,85% à 116,6 euros alors qu’elle se voit affublée d’un "target" de 110 euros.