Les actions sans direction claire en Europe (débriefing actions européennes)

Les pétrolières Royal Dutch Shell et Total ont reculé de 1,16% et 1,66% respectivement. Dans le secteur énergétique, la course à la transition vers des énergies plus vertes est lancée. Or, l'électricien néerlandais Eneco est passé sous le nez de Shell et Total: c'est un consortium emmené par Mitsubishi qui a acquis cette société qui était aussi convoitée par Royal Dutch Shell. Par ailleurs, des informations ont circulé au sujet de l'absence, à ce stade, de discussions en vue de prolonger l'accord de limitation de production de l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) et de ses alliés au-delà du mois de mars, ce qui a pu aussi peser sur les valeurs pétrolières, même si le prix du baril est, lui, resté stable.