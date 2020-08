Les analystes divisés sur IBA

Ils maintiennent leur vision fondamentale sur IBA tout en soulignant que comparer les valorisations des deux entreprises est difficile. En effet, Varian est beaucoup plus diversifié et est un acteur majeur de la technologie de radiothérapie traditionnelle, à côté de la protonthérapie.

Les analystes de KBC Securities jugent qu'il est difficile d'évaluer l'impact du rachat de Varian sur les ambitions de l'entreprise dans la protonthérapie. Cette division opère avec des marges fragiles et non rentables et la stratégie peut se focaliser sur les synergies entre les offres de Siemens et Varian, ce qui pourrait laisser un peu d'espace à IBA. Le Covid-19 aura un impact sévère sur les dépenses d'investissement importantes de soins de santé. KBC Securities reste "prudent" pour IBA ce qui se traduit par une recommandation de "conserver" avec un objectif de cours de 9 euros.