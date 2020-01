Les analystes donnent le ton à Bruxelles (débriefing actions belges)

De l'autre côté du tableau, AB InBev a lâché 0,11% à 71,80 euros. Le géant mondial de la bière doit se concentrer sur la croissance plutôt que sur le contrôle des coûts, après avoir échoué à faire croître de manière organique son chiffre d'affaires et ses profits, indique la banque d'investissement Bernstein dans une lettre ouverte qui presse le groupe de changer sa culture et son approche. Et d'affirmer que le brasseur belge n'a pas réalisé de "réelle" croissance du chiffre d'affaires au cours des 10 dernières années, avec des volumes presque stables et toute la croissance des bénéfices sous-jacents provenant de synergies.