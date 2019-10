Les analystes plébiscitent le titre D'Ieteren après ses résultats

Prudence sur les chiffres

Les chiffres incitent à de la prudence, car ils impliquent que les autres filiales de D'Ieteren, Auto et Moleskine, ont vu leurs résultats revus à la baisse.

"Mais ces chiffres incitent à de la prudence, car ils impliquent que les autres filiales de D'Ieteren, Auto et Moleskine, ont vu leurs résultats revus à la baisse, a nuancé Nathalie Debruyne, analyste chez Degroof Petercam. Lors de la précédente révision des résultats du groupe, celui-ci a prévu des chiffres plats pour sa filiale Auto et désormais, nous nous attendons à un recul . La croissance à deux chiffres de Moleskine pourrait aussi être compromise."

2020 confortable

Chez ING, David Vagman, l'analyste qui estime que le titre D'Ieteren pourrait doubler d'ici douze mois, s'est montré plus positif sur les chiffres annoncés par le groupe. "Cela signifie que les prévisions de budget ont été revues encore une fois à la hausse, et que l'augmentation du bénéfice d'exploitation est supérieure de 8 millions d'euros que le chiffre d'affaires net. Alors nous estimons que la marge bénéficiaire pour 2019 devrait s'élever à 14,2% contre 13% précédemment, soit une hausse de 120 points de base, apportant plus de confort pour 2020, quand les charges liées au plan d’incitant à long terme du management de Belron tomberont à zéro."