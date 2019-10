Les analystes réduisent leurs objectifs pour Ter Beke

Vers 9h30, à sa reprise de cotation, le titre a perdu jusqu'à 23%. Il a ensuite limité sa chute à environ 10% dans l'après-midi. Les investisseurs doivent digérer les estimations des conséquences financières du scandale sanitaire . Dans un communiqué publié avant l'ouverture des marchés, Ter Beke estime que l'arrêt de la production du site d'Aalsmeer d'Offerman et l'action de rappel de produits pèseront sur son résultat opérationnel brut récurrent (rebitda) à hauteur d'environ 10% .

"Un cas isolé"

C'est un cas isolé. La contamination présumée et l'action de rappel concernent uniquement des produits du site d'Offerman à Aalsmeer. Aucun autre site du groupe n'est impliqué.

Les trois courtiers qui suivent l'action du groupe belge en ont tiré les conclusions et ont réduit leurs objectifs de cours. "Nous diminuons notre prévision de rebitda de 50,2 millions d'euros à 45 millions d'euros", signale Guy Sips, analyste de KBC Securities, dans une note publiée ce lundi. "Par conséquent, nous réduisons notre objectif de cours à 110 euros, contre 125 euros et nous maintenons notre évaluation à 'conserver'." Guy Sips considère en effet que l'affaire qui frappe Ter Beke est "un cas isolé". "La contamination présumée et l'action de rappel concernent uniquement des produits du site d'Offerman à Aalsmeer", précise-t-il. "Aucun autre site du groupe n'est impliqué."