Les analystes saluent le deal d'IBA

L'accord entre IBA et son partenaire chinois CGN Nuclear va soulager les comptes de la société belge et lui permettre de grandir dans un marché chinois de la santé en plein boom.

L'accord de licence stratégique scellé ce mercredi entre IBA et le groupe chinois CGN a donné un coup de fouet à l'action du spécialiste belge de la protonthérapie. Le titre d'IBA , suspendu à l'ouverture, a repris sa cotation sur un bond de 17%. Il a ensuite augmenté ses gains de près de 23% à 8,74 euros à mi-séance. Il faut remonter au 6 mars dernier pour voir un cours aussi élevé pour l'entreprise technologique.

La Chine, un marché en croissance

Chez ING, qui ne change pas sa recommandation"à vendre" sur la valeur avec un objectif de cours toujours fixé à 15 euros, on pointe le fait qu'au-delà des risques, ce deal permet à la société néo-louvaniste de grignoter de nouvelles parts de marché dans le vaste marché chinois, voire d'attirer d'autres investisseurs de taille. Le gouvernement chinois a augmenté de 10 à 16 les licences en protonthérapie pour les hôpitaux. Il y aurait encore potentiellement six à huit ventes de systèmes à la clé, comme ceux développés par IBA, pour le groupe coté à Bruxelles et premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer.