Les analystes voient le cours d'AB InBev grimper de 40%

Alors que le potentiel de progression moyen du Bel 20 dépasse 20%, la décote d’AB InBev et Argenx atteint 40% ou davantage, selon le consensus des analystes sur les valeurs belges.

Le mois boursier a été marqué par une correction sensible des composants du Bel 20, les cours se repliant en moyenne de 6%, avec des plongeons de 23% pour argenx , de 17% pour Galapagos et de 13% pour Umicore . Deux valeurs seulement sont parvenues à inverser la tendance, Proximus (+ 7%) et Sofina (+ 1%).

L’échec de l’acquisition d’Ontex par PAI Partners a entraîné de nombreuses baisses d’objectifs de cours.

Dans le même temps, les objectifs moyens se sont, en moyenne, repliés de 0,7% depuis la mi-septembre, sous l’impulsion d’Ontex (-7%), argenx (-4%), Telenet (-4%) ou encore ING (-3%). Toutefois, une majorité de sociétés (11 sur 20) ont encore enregistré une progression de leur objectif moyen sur le mois écoulé.

Dans l’ensemble, le potentiel moyen des composants du Bel 20 s’est largement écarté, pour atteindre désormais plus de 20%, avec notamment des écarts supérieurs à 30% (Aperam, bpost , Engie , Galapagos, ING ou Ontex) voire à 40% (AB InBev , argenx). À l’inverse, Colruyt et Sofina sont les seuls titres à encore afficher une prime significative par rapport à leur objectif moyen.

Gagnants et perdants

Vue en plein écran ©Mediafin

AB InBev a subi une nouvelle vague de révisions baissières, causées par les mouvements sur les devises émergentes, les incertitudes sur la croissance organique, et les craintes quant à un possible abaissement du dividende lors des prochains résultats trimestriels, notamment afin d’accélérer la réduction de l’endettement. Si Jefferies est passé en position neutre sur le titre, les autres analystes se sont contentés d’ajuster leur objectif. Le consensus reste très largement favorable au brasseur belge, avec plus de 80% d’avis favorables.

Ageas a vu les analystes devenir plus favorables suite à la tenue du Capital Markets Day, avec des objectifs relevés chez plusieurs courtiers. La direction a annoncé un relèvement de ses objectifs pour les prochaines années, ainsi qu’une hausse des versements aux actionnaires (dividendes et rachats d’actions).

Argenx a enregistré plusieurs révisions positives, avec un relèvement à "acheter" chez KBC Securities et des objectifs sensiblement relevés chez Degroof Petercam et Kempen. Les analystes se sont montrés plus favorables après les données cliniques publiées pour l’ARGX-113.

Ontex a été particulièrement entouré sur le mois écoulé, l’échec de l’acquisition par PAI entraînant une disparition de la prime autrefois octroyée au groupe. Les objectifs ont été abaissés chez de nombreux intermédiaires, notamment ING, ABN Amro, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Berenberg, Crédit suisse ou Kepler Cheuvreux. La performance opérationnelle restera sous pression à cause de la hausse des cours du pétrole et de la pulpe de papier.

Proximus a enregistré plusieurs hausses d’avis, les analystes se montrant plus dubitatifs quant à l’arrivée prochaine d’un quatrième opérateur mobile en Belgique. Barclays est passé en position neutre sur Telenet , tandis que plusieurs analystes (HSBC, Exane) ont réduit leur objectif après la distribution d’un important dividende intérimaire.

Autres avis notables

Cofinimmo a été relevé à l’achat par KBC Securities, suite à une étude sur les groupes immobiliers belges. L’analyste estime injustifiée la pression récemment mise sur le cours.

UCB a enregistré plusieurs révisions positives d’objectifs de cours suite à des appréciations positives sur les produits en développement dans le pipeline.