Les aristocrates européens du dividende: Diageo (4/4)

Un dividende stable contre toute attente

Mais visiblement, le management de Diageo veut marquer le coup . "Nous sommes une entreprise qui possède une bonne liquidité et nous générons toujours un flux de trésorerie positif. La décision sur le dividende [montre] que nous avons confiance en l'avenir et que nous investissons dans l'entreprise", a expliqué son CEO Ivan Menezes dans une interview accordée à la chaîne de télévision britannique Sky News .

Et d'ajouter: "Notre activité ne se mesure pas en mois et en trimestres mais en années et en décennies. Nous adoptons une vision à long terme et sommes convaincus que l'entreprise renouera avec une croissance résiliente."