Les bancaires et la construction prisées (débriefing actions européennes)

Des achats de la Fed, l'espoir de dépenses publiques dans les infrastructures aux États-Unis, des indicateurs rassurants et un essai clinique sur un traitement face au coronavirus ont provoqué une nette hausse des actions.

Des statistiques encourageantes, une nouvelle intervention de la Fed et la perspective de dépenses dans les infrastructures ont convaincu les investisseurs à revenir nombreux vers les actions. Les principaux indices boursiers européens ont nettement grimpé mardi. En clôture, le Cac 40 a pris 2,84, le Dax a progressé de 3,39% et le FTSE 100 a avancé de 2,94%.

De plus, l'administration Trump préparerait un plan pour financer des travaux d'infrastructures (routes, ponts, etc.) à hauteur de 1.000 milliards de dollars, ce qui a soutenu le secteur des la construction et des matériaux en Europe.