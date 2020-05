Les bancaires ont enfoncé le Bel 20 (débriefing actions belges)

Les mauvais résultats de banques européennes ont fait pression sur les actions KBC et ING, ce qui a pesé sur l'indice vedette de la Bourse de Bruxelles. AB InBev a alourdi l'addition.

La Bourse de Bruxelles a subi le plus net recul du jour en Europe, mercredi. Le Bel 20 a décroché de 3,07%. L'indice belge a été pénalisé par les baisses prononcées de KBC, ING et AB InBev.

KBC a chuté de 4,48% et ING a abandonné 5,38%. Les valeurs bancaires ont été sous pression en Europe à cause de la publication des résultats trimestriels décevants d'ABN Amro et Commerzbank, ainsi que de la décision de Deutsche Bank de réduire certains coûts salariaux dans sa direction.