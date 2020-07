Les banques américaines s'arment contre les risques de défaut

Et c'est parti! La saison des résultats pour le deuxième trimestre a officiellement démarré ce mardi avec les chiffres de plusieurs grandes banques américaines. À commencer par JPMorgan Chase & Co qui a fait état d' un bénéfice divisé par deux, à 4,69 milliards de dollars (soit 1,38 dollar par action). Un résultat toutefois supérieur aux attentes des analystes , qui tablaient en moyenne sur 1,04 dollar par action selon les données compilées par Reuters.

"Malgré de récentes données macroéconomiques positives et une action gouvernementale importante et décisive, nous sommes toujours confrontés à beaucoup d'incertitude concernant la trajectoire future de l'économie", prévient cependant son CEO Jamie Dimon dans le communiqué. Ainsi, la pandémie du Covid-19 a lourdement affecté son activité de crédit et contraint la plus grande banque américaine en nombre d'actifs à gonfler ses provisions à 10,5 milliards de dollars face au risque de défauts.