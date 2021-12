Les banques centrales soufflent le chaud et le froid

"Le cycle de resserrement a commencé et les décideurs politiques ne fermeront plus les yeux sur l'inflation."

La semaine écoulée a été placée sous le signe des banques centrales . Une multitude d'entre elles ont tenu leur réunion de politique monétaire. Mais les investisseurs ont surtout retenu celle de la Réserve Fédérale américaine , qui a laissé entendre qu'elle pourrait remonter ses taux d'intérêt au moins trois fois en 2022 alors que les marchés en avaient anticipé deux. "Le cycle de resserrement a commencé et les décideurs politiques ne fermeront plus les yeux sur l'inflation. Un sentiment partagé par de nombreuses banques centrales du monde entier à l'approche de 2022", a commenté Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Des valeurs technologiques touchées

Les valeurs technologiques, plus sensibles aux taux d'intérêt, ont vécu une semaine difficile. À Wall Street, les grands noms du secteur comme Apple, Microsoft et Nvidia, ont plombé les indices boursiers. En Europe, le recul de ces actions a pesé sur les valeurs des semi-conducteurs, comme ASML, BE Semiconductor et STMicroelectronics. Le compartiment a perdu 1,68% d'un vendredi à l'autre. L'AEX, qui comprend de nombreuses valeurs technologiques, a reculé en variation hebdomadaire de 2,07%, plus que d'autres indices en Europe.