Les banques et le tourisme attaqués (Débriefing actions européennes)

Le groupe aérien IAG a fondu de 11,97% à 97,32 livres sterling, portant sa dégringolade à plus de 60% depuis le début de l'année. La maison-mère des compagnies aériennes British Airways et Iberia s'inquiète toujours des restrictions qui pèsent sur son activité transatlantique. Un rapport commandé par IAG et d'autres entreprises britanniques chiffre le manque à gagné pour le Royaume-Uni à plus de 14 milliards de dollars. Dans le même temps, certains analystes se font du mouron pour la trésorerie des grandes compagnies aériennes. IAG, malgré les 2,74 milliards d'euros de capitaux levés la semaine dernière, pourrait être à court de cash d'ici l'été prochain si la situation ne s'améliore pas.