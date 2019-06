Les banques malmenées, les biotechs en forme (Débriefing actions belges)

Les valeurs bancaires de l’indice ont pesé sur la tendance, plombées comme le reste du secteur en Europe par les banques italiennes, pénalisées par l’annonce de l’ouverture d’une procédure judiciaire contre l’Italie par la Commission européenne. Celle-ci reproche au pays de ne pas respecter les règles budgétaires de l'Union en raison de l'augmentation de sa dette publique. KBC a perdu 0,73% et ING 0,92%.

Parmi les autres reculs au sein du Bel 20, on retrouve aussi Telenet (-1,11%), et les valeurs cycliques. Aperam a lâché 1,68% et Umicore 0,62%. Argenx (-2,63%) est lanterne rouge.