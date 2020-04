Les banques renoncent à leur dividende et chutent fortement

Ageas a avancé de 6,69% d'un vendredi à l'autre, malgré les montagnes russes que le cours de l'action a dessinées cette semaine. Le groupe d'assurances a décidé de maintenir son dividende de 2,65 euros par action alors que le régulateur européen du secteur a demandé à ses membres de suspendre leur dividende, leur programme de rachats d'actions et les bonus distribués. Ageas attend une décision de la Banque nationale de Belgique à ce sujet.

UCB a pris 4,27%. Le groupe pharmaceutique a annoncé jeudi la finalisation de la reprise de la firme biopharmaceutique américaine Ra Pharmaceuticals , située à Cambridge, près de Boston. La transaction s’élève finalement à 2,1 milliards d'euros (2,3 milliards de dollars US), sur la base de 48 USD par action et en tenant compte de la trésorerie de Ra Pharma et du règlement des frais liés à l'acquisition. La biotech développe des traitements contre des maladies qui menacent le système immunitaire.

Proximus a bondi de 8,04% sur la semaine. Le groupe de télécoms a présenté mercredi son nouveau plan stratégique, jugé satisfaisant par les analystes. " Après une récente baisse de 22%, nous pensons que la plupart des risques à la baisse sont intégrés dans le prix. De plus, en période de crise, les opérateurs télécom ont montré leur valeur, et nous pensons qu'avec des caractéristiques telles qu'un rendement de dividende attrayant et un modèle de revenus basé sur les abonnements, Proximus peut attirer les investisseurs", a indiqué Ruben Devos, analyste chez KBC Securities.

AB InBev a pris 2,85% Le brasseur a signalé mercredi que la Commission australienne de la concurrence et de la consommation a donné son accord à la cession de Carlton à Asahi, une opération portant sur 11,3 milliards de dollars. Le brasseur attend encore le feu vert de l'Australian Foreign Investment Review Board.

Par contre, les banques ont souffert. ING a signé la pire performance du Bel 20 cette semaine (-15,68%) et KBC (-4,9%) a figuré parmi les plus mauvaises performances de l'indice. Les deux institutions ont annoncé la suspension de leur dividende suite à la demande de la Banque centrale européenne. KBC n'a pas précisé si le versement de son dividende final pour 2019 de 2,5 euros par action sera purement et simplement annulé ou s'il sera reporté. La décision sera prise en octobre prochain. ING a aussi annoncé la suspension de son dividende jusqu'en octobre.

Sur le marché élargi, la biotech Advicenne (+12,72%), Econocom (+10,42%) et Picanol (+13,1%) ont été recherchés par les investisseurs. Dans le cas d'Econocom et de Picanol, deux titres qui ont souffert de leur manque de visibilité face à l'impact du coronavirus, la chute des titres semble s'être arrêtée. Par ailleurs, Artela NV, Symphony Mills NV, Luc Tack, Manuco International NV et Patrick Steverlynck ont franchi, à la hausse, le seuil des 90% dans le capital de Picanol et détenaient une participation de 94,33% à la date du 16 mars.

La biotech Curetis a plongé de 45,97% cette semaine. Elle a indiqué que son intégration avec OpGen est désormais terminée. La société ainsi que ses filiales Curetis USA et Ares Genetics appartiennent désormais à OpGen. Les actionnaires de Curetis recevront des actions OpGen. Curetis sera radiée d’Euronext.

Eurocommercial Properties a chuté de 19,69%, après un plongeon de 23,85% la semaine précédente. Le groupe immobilier, qui gère des centres commerciaux, a décidé de suspendre son dividende. Mais il a souffert, comme tous les acteurs de son segment, de la volonté de certains magasins dans les centres commerciaux de ne plus payer leurs loyers, ce qui menace la rentabilité des propriétaires.

Euronav a perdu 9,69%. Le courtier en ligne Bolero a signalé que le titre se trouve dans la liste des actions les plus vendues par ses clients au mois de mars.