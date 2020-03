Les banques sous pression en Bourse (+ débriefing actions européennes)

Le DAX allemand a progressé de 1,90%, le Footsie britannique de 0,97% et le CAC 40 de 0,62%. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a de son côté pris 1,28%, soutenu par les secteurs de la chimie (+3,90%), de l'énergie (+3,41%) et de la santé (+3,26%).

Le secteur bancaire européen (-3,11%) a une nouvelle fois souffert de l'effet conjugué de la récession, de la baisse des rendements obligataires et de l'encadrement de plus en plus strict du versement de dividendes par les autorités nationales et la Banque centrale européenne (BCE). Au sein du secteur, Natixis a signé la plus forte baisse (-10,66%), suivi par ABN Amro (-9,94%) et KBC (-9,28%).