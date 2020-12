Les banques soutenues (débriefing actions européennes)

Les principales bourses européennes ont terminé en légère baisse ce mercredi, l'annonce du déploiement d'un nouveau vaccin contre le coronavirus limitant l'impact de la baisse de Wall Street et Tokyo faute d'avancées supplémentaires sur la relance aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 lâché 0,25%. A Londres, le FTSE 100 a perdu 0,71% et à Francfort, le Dax a reculé de 0,31%, pour sa dernière séance de l'année. L'indice EuroStoxx 50 s'est adjugé une baisse de 0,27%, et le Stoxx 600 de 0,34%.