Les biotechs aux deux extrémités du Bel 20 (Débriefing actions belges)

L'autre biotech de l'indice bruxellois a connu une séance plus joyeuse. Galapagos a signé la plus forte hausse du jour, grimpant de 3,90% à 71,38 euros. L'entreprise basée à Maline a publié avant l'ouverture des marchés des résultats intermédiaires positifs de deux études, Manta et Manta-Ray, testant l’effet du filgotinib sur les paramètres du sperme chez des patients atteints de maladie inflammatoire de l’intestin et de rhumatismes.