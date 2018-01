Les biotechs belges très recherchées (+Briefing actions)

Les marchés européens sont en hausse ce vendredi midi dans le sillage des nouveaux records de Wall Street.

• La tendance

Les marchés européens évoluent en hausse ce vendredi midi dans la foulée de nouveaux records atteints à Wall Street. L’euro est en nette hausse face au billet vert.

A Bruxelles, le Bel 20 était stable vers midi tandis que l’indice des valeurs cotées en continu progressait de 0,24%.

Telenet qui bénéficie de l'avis positif d'un broker s'adjuge 1,5%. Galapagos n'est pas loin derrière avec une hausse de 1,43%. Umicore gagne 1%. Bekaert (-0,9%) est lanterne rouge

Hors Bel 20, Asit Biotech s’envole de 22% suite à la parution d’un article sur un de ses produits dans une revue scientifique. Dans le même compartiment, Curetis prend 7,6%, Ablynx 4% et Argenx 2,8%. Avantium qui a annoncé d’importants retards dans la construction de son usine à Anvers chute de 11%. CFE baisse encore (-2,6) après la claque d’hier.

• Le briefing actions

>Telenet : Pivotal Research Group a relevé son objectif de cours à 75 euros contre 65 euros avant. La recommandation reste à "acheter".

>Ageas signale qu’à la date du 5 janvier, les actions propres Ageas en sa possession ont atteint 5% de son capital.

>L’autorité belge de la concurrence a autorisé l’acquisition du groupe Rietje par D’Ieteren. La concentration porte sur les garages Rietje à Kapellen et Zwijdrecht, distributeurs Audi, Volkswagen et Skoda, et le carrossier multi-marques à Kapellen.

>La production commerciale du plastique biologique d'Avantium dans une usine à construire à Anvers va accuser du retard. L'objectif est désormais fixé à 2023-2024. Notre article.

>Avantium: KBC a réduit son objectif de cours à 8,5 euros contre 11 euros avant. La recommandation reste à "conserver'.

>Hitachi Chemical a franchi passivement, à la baisse, le seuil des 3% dans le capital de Biocartis à la date du 28 novembre.

>MDxHealth : Taglich Brothers a réduit son objectif de cours à 5 dollars contre 7,5 dollars avant. La recommandation reste à "achat spéculatif ".

>Asit Biotech publie un nouvel article sur les résultats cliniques de gp-ASIT+ dans la prestigieuse revue scientifique Allergy. Le communiqué.

>Norges Bank a franchi, à la baisse, le seuil de 3% dans le capital de la Gimv. Elle détient désormais une participation de 2,91%.

>Warehouses Estates Belgium cote ex-dividende de 3,45 euros brut.

>A tenir à l’œil ce vendredi. USA. Commerce de détail décembre à 14h30 et inflation décembre à 14h30. Résultats : BlackRock, JPMorgan Chase et Wells Fargo.