Les biotechs du Bel 20 en forme (débriefing actions belges)

Les résultats d'Argenx ont été bien accueillis et la spéculation a soutenu Galapagos. Barco a continué sur sa lancée. Les économies de Solvay ont reçu un bon accueil. WDP et Proximus ont reculé.

Le Bel 20 a enregistré une nette hausse ce jeudi, emmené notamment par ses deux actions biotechnologiques, Galapagos et Argenx. L'indice belge a gagné 0,83%.

Argenx a gagné 1,53%. Lors de la présentation de ses résultats du troisième trimestre, la biotech a dit s'attendre à disposer d'une trésorerie suffisante pour couvrir ses dépenses opérationnelles et ses investissements en capitaux jusqu'au lancement, en 2021, de l'efgartigimod (ARGX-113), traitement destiné à soigner notamment la myasthénie grave généralisée (gMG), une maladie neuromusculaire chronique. La biotech a lancé une étude de phase III pour ce traitement et des résultats sont attendus au second semestre 2020.