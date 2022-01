Les biotechs du Bel 20 sous pression | Rachat d'actions massif pour Ahold Delhaize | Deceuninck en forme (+Briefing)

Les principales bourses de la zone euro ont ouvert en hausse pour la première séance de l’année, reléguant au second plan les inquiétudes liées au variant Omicron.

C’est AB InBev (+1,3%) qui est en tête de l’indice de référence. Le brasseur est suivi par AvH , Elia et KBC qui avancent de 1,1%.

Les biotechs de l’indice souffrent avec un recul de 1,4% pour argenx et de 0,7% pour Galapagos .

Hors Bel 20, Deceuninck bondit de 8% et Nyxoah de 4,7%. Notons encore les progressions de CFE (+2,8%) et de Bekaert (+2,4%).

Accentis (-3,1%), Ekopak (-1,3%) et Orange Belgium (-1,3%) sont à la traîne.

Briefing actions belges

>Kris Vansanten et une série de sociétés et de personnes physiques ont franchi, à la date du 20 décembre, le seuil de 15% dans le capital de Nyrstar et détenaient, à cette date, une participation de 15,09%.