Les biotechs en forme à Bruxelles, Roularta coince (débriefing actions belges)

Le Bel 20 a terminé la séance sur un gain de 0,12% avec 12 valeurs sur 20 dans le vert. Les biotechs argenx et Kiadis Pharma se sont démarquées.

Après de multiples changements de direction, l'indice vedette de la Bourse de Bruxelles a terminé sa première séance de la semaine sur un maigre gain. Le Bel 20 a avancé de 0,12% et reste bien arrimé au-dessus de 3.420 points.

Plus forte hausse du jour au sein du Bel 20, la biotech argenx a pris 3,24% pour voir son titre remonter au-delà des 200 euros. Le géant français Sanofi a jeté son dévolu sur un concurrent américain du groupe gantois spécialisé dans les maladies auto-immunes. Ce rachat a remis la valeur argenx sur de bons rails.

Sofina a signé une hausse de 1,03% à 245,50 euros pour permettre à l'action du holding de la famille Boël de se rapprocher de son record atteint en avril dernier. Sofina a repris plus de 57% depuis la mi-mars.

Galapagos , Aperam et Umicore figuraient également dans le peloton des gagnants du jour à Bruxelles. À l'inverse, Proximus a fini bon dernier du classement avec un repli de 2,66%. Son concurrent Telenet (-1,30%) a également lâché du lest après avoir connu deux séances fastes jeudi et vendredi derniers.