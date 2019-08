Les biotechs en forme sauf Galapagos | Colruyt baisse encore (+Briefing)

Excellent début de semaine sur les principaux marchés européens entraînés par la prestation de Wall Street vendredi et les espoirs de voir la Fed agir pour soutenir l'économie américaine.

• Euronext Bruxelles

Les principales Bourses européennes ont ouvert en nette hausse ce lundi matin dans le sillage des places asiatiques et de la progression soutenue de Wall Street vendredi. L'annonce d'une modification de la politique de taux en Chine et les espoirs de voir la Réserve fédérale soutenir une activité économique fragilisée par les tensions commerciales favorisant le retour sur les actifs risqués.

Trois valeurs du Bel 20 progressent d’un peu plus de 2%: Umicore, Aperam et Solvay. AB InBev prend 0,9% et Ageas 0,8%.