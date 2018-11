Les biotechs en grande forme à Bruxelles

Le Bel 20 et les autres indices européens ont rebondi cette semaine après avoir achevé un mois d’octobre sur une perte plus observée depuis 2016.

• IBA se distingue aussi avec une belle avancée cette semaine, de 19,17%. Le titre, qui avait récemment souffert de la concurrence dans la protonthérapie, a profité de l’annonce sur un site du gouvernement chinois de l’attribution de 10 licences pour des unités de protonthérapie dans le pays entre 2018 et 2020. Six devraient être installées avant fin 2019 et les quatre dernières avant fin 2020. Une bonne nouvelle donc pour le secteur et pour IBA. "Avec une vue plus claire du marché chinois pour les deux prochaines années et un retour apparent de l’attirance pour la protonthérapie aux Etats-Unis, ce marché semble moins fragile comparé aux années précédentes", estiment les analystes de KBC Securities. Ils restent à "accumuler" sur la valeur avec un objectif de cours inchangé de 23,5 euros.