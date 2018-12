Les biotechs en première ligne du recul généralisé (+Briefing)

• La tendance

Comme souvent dans un tel scénario, les biotechs sont les premières malmenées. Argenx et Galapagos abandonnent respectivement 4,5% et 2,7%. On notera également les reculs sensibles d’Aperam (-2,9%) et de Solvay (-2,6%). Toutes les valeurs du Bel 20 sont en rouge. C’est Colruyt qui résiste le mieux (-0,13%).