Les biotechs, premières victimes du repli général (+Briefing)

Les marchés actions en Europe ont ouvert en nette baisse ce jeudi matin dans la foulée de Wall Street et de la Bourse de Tokyo.

• La tendance

Les principales Bourses européennes se sont enfoncées dans le rouge jeudi à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques, une correction se dessinant sur les marchés d'actions sur fond de vive inquiétude sur l'impact des tensions commerciales et d'envolée des rendements obligataires.

Argenx et Umicore affichent les baisses les plus sensibles (-3%), suivies par Aperam (-2,3%), Solvay (-2,3%) et Galapagos (-1,9%).