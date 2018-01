Les biotechs profitent de l'effet Ablynx (+ Briefing actions)

La semaine a débuté sur une note négative sur les principaux marchés européens. L'euro se replie face au dollar. Des biotechs belges grimpent dans la foulée de la nouvelle offre sur Ablynx.

• La tendance

La Bourse de Bruxelles a évolué sur une note franchement indécise. Et la surenchère lancée par le Français Sanofi sur le capital du groupe biotech Ablynx n’y a rien fait. L’indice Bel 20 est resté confiné dans un couloir de 19 points, à la baisse dans la matinée avant de reprendre, mais en vain, un peu de terrain dans l’après-midi. En clôture, l’indice s’est stabilisé à 4.155,19,19 points. Soit en repli de 0,16%.



C’est plutôt dans les segments des petites et moyennes valeurs liées aux indices Bel Mid et Bel Small que l’activité s’est focalisée. Dans cette partie de la cote bruxelloise, Ablynx s’est envolée de 18,53% à 44 euros. Grâce à cette performance, l’indice Bel Mid a terminé sur un bond de 1,47% à 5.421,77 points et établi par la même occasion un nouveau record historique. Doublant Novo Nordisk qui suggérait d’acquérir cette société basée à Gand au prix de 30,50 euros par action, Sanofi propose de son côté un prix de 45 euros par titre. D’autres valeurs biotechs tels que arGenX (+ 7,3% à 64,7 euros) et Celyad (+ 4,37% à 38,68 euros) ont contribué à pousser vers le haut le Bel Mid.



L’engouement des investisseurs pour ce secteur a aussi bénéficié à l’indice Bel Small (+ 1,79% à 16.257,37 points), dans lequel on trouve Mithra (+ 14,08% à 15,72 euros), ASIT Biotech (+ 8,43% à 4,76 euros) et ThromboGenics (+ 5,58% à 4,355 euros). A propos de Thrombo, le pharmacien suisse Novartis a souscrit la semaine passée à une augmentation de capital, au prix de 4,593 euros par action. Il détient à la suite de cette opération 5,69% du capital de ThromboGenics.



C’est encore une société biotech qui a signé la meilleure dans l’indice Bel 20. Il s’agit de Galapagos dont le cours a bondi de 3,07% à 97,24 euros, pour atteindre, comme Ablynx par ailleurs, un pic historique.

Pour le reste, on retiendra la faiblesse décidément persistante des actions Ontex et AB InBev. Ontex a perdu 1,34% à 25,04 euros et AB InBev 1,24% à 91,40 euros. Proximus qui avait affiché de bonnes dispositions la semaine dernière, se replie de 1,21% à 27,76 euros.



Nyrstar a gagné 1,96% à 6,76 euros, alors que les prix du zinc ont touché leur plus haut niveau depuis juillet 2007 et que les stocks au London Metal Exchange (LME) sont quasiment au plus bas depuis 2008.

en baisse ce lundi midi malgré les records enregistrés à Wall Street fin de la semaine dernière. L’euro perd du terrain face au dollar.

A Bruxelles, le Bel 20 reculait de 0,17% vers midi tandis que l’indice des valeurs cotées en continu se contractait de 0,15%. Galapagos est en tête des hausses (+2,1%) suivie par Aperam (+0,71%) et Sofina (+0,29%). AB InBev est lanterne rouge (-0,92%).

Hors Bel 20, Ablynx s'envole de 20%. Sanofi a lancé une contre-offre à 45 euros l’action. Au rayon biotech, Asit Biotech grimpe de 8,4% après l’annonce vendredi matin d’une première tranche de son augmentation de capital. Mithra grimpe aussi de 8% et Argenx de 7,3%. ThromboGenics et Kiadis s'adjugent 5%.

->Suivez les marchés en temps-réel.

• Le briefing actions

>Sanofi propose 45 euros par action Ablynx, soit un total de 3,9 milliards d'euros. L'offre représente une prime de 47,5% par rapport à la dernière offre de Novo Nordisk. Notre article.

>Kinepolis : KBC a abaissé sa recommandation à "accumuler" contre "acheter" avant. L’objectif de cours reste à 63 euros.

>Comme convenu, Novartis est entré dans le capital de Thrombogenics. Il a souscrit au prix de 4,593 euros l’action et détient 2.177.226 actions, soit un total de 5,69% du capital. Le communiqué.

>A quatre reprises, entre le 8 et le 22 janvier Bank of America a franchi des seuils au sein du capital de TiGenix. La dernière déclaration qui date du 22 janvier mentionnait une participation de 10,06%.

>TiGenix : Chardan a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "acheter" avant.

>KBC Ancora a publié ses résultats semestriels vendredi soir. Le communiqué.

>Hein Deprez, président exécutif de Greenyard devient CEO en remplacement de Marleen Vaesen qui quitte l’entreprise. Le CFO, Carl Peeters, devient COO. L’entreprise se cherche un nouveau CFO. Le communiqué.

>A tenir à l’œil ce lundi. Belgique. PIB 4e trimestre 15h. USA. Inflation décembre 14h30. Revenus et consommation des ménages décembre 14h30.