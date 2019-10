Les biotechs souffrent | Avis de brokers sur UCB, Proximus et Telenet (+Briefing)

La nouvelle impasse du Brexit et les avancées sur le front du commerce empêchent les marchés de prendre une direction claire ce lundi matin.

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes évoluaient autour de leur point d’équilibre ce lundi matin, les investisseurs paraissant tiraillés entre des avancées sur le front du commerce et un nouvel épisode déprimant dans le feuilleton sans fin du Brexit.

Trois valeurs gagnent un pour cent environ: ING , Barco et KBC . Proximus, qui publiera ses résultats trimestriels vendredi, progresse de 0,7%. Un broker a relevé son objectif de cours sur la valeur.

Les deux biotechs du Bel 20 sont lanterne rouge. Galapagos recule de 1,7% et Argenx de 1,2%.

Hors Bel 20, Kiadis poursuit sa chute (-8%) après sa dégringolade de plus de 50% de vendredi dernier. Dans le même compartiment, MDxHealth recule de 1,9% et Oxurion de 1,4%. Notons encore les replis de Dexia (-5,9%) et de Nyrstar (-3%).