Les bourses coincées entre l'Opep+ et le coronavirus (débriefing actions européennes)

Le DAX allemand a reculé de 3,37%, le Footsie britannique de 3,62% et le CAC 40 de 4,14%. L'indice paneuropéen a de son côté perdu 3,67%. Le secteur de l'énergie a été le plus malmené (-5,45%) en raison de l'absence d'accord entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés, dont la Russie. "Il y a un thème qui est venu s'ajouter à celui du coronavirus, c'est celui du pétrole, dont les cours aux Etats-Unis ont atteint un plus bas depuis août 2016" et depuis juin 2017 à Londres, a souligné auprès de l'AFP Alexandre Baradez, analyste chez IG France.