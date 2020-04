Les bourses européennes poursuivent leur rebond (Débriefing actions européennes)

À Paris, le CAC 40 a gagné 2,12%. À Francfort, le Dax a pris 2,79% et à Londres, le FTSE s'est octroyé 2,19%. L'EuroStoxx 50 de la zone euro a avancé de 2,21% et le Stoxx 600 de 1,88%.

La quasi-totalité des grands secteurs de la cote européenne a bénéficié du regain d'appétit des investisseurs pour les actifs risqués: celui des transports et du tourisme a gagné 6,57%, devant ceux de l'automobile (+3,6%) et de l'assurance (+3,86%).

Les groupes aéronautiques Safran et Airbus ont gagné respectivement 6,89% et 6,56%, ArcelorMittal plus de 10%, Unibail Rodamco Westfield plus de 16%.