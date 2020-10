Les bourses européennes tombent à leur plus bas en 5 mois

Les principales Bourses européennes dévissent ce mercredi en matinée dans la crainte des dégâts qu'infligeront à l'économie les mesures de restriction qui se profilent dans plusieurs pays pour contrer la deuxième vague de la pandémie de coronavirus. Les marchés d'actions chutent pour leur troisième séance consécutive, pénalisés en outre par l'absence de plan de soutien budgétaire aux Etats-Unis et des sondages qui indiquent que l'avance de Joe Biden sur Donald Trump dans la course à la présidentielle du 3 novembre se réduit dans certains Etats jugés décisifs.

Le CAC 40 chute de près de 3% en matinée, le DAX aussi, mais le repli du Bel 20 se rapproche quant à lui de 2%. Le Stoxx 600 recule de près de 1,5%. Les marchés européens sont entrés en mode correction, ce qui signifie qu'ils ont perdu plus de 5% depuis leur dernier sommet. Le CAC 40 a perdu près de 8% depuis son dernier plus haut atteint le 12 octobre. Le Stoxx 600 a reculé de plus de 7,5% depuis le sommet du 12 octobre, le Bel 20 près de 9% par rapport à la même date et le FTSE 100 de 6,5% par rapport à son plus haut atteint le 9 octobre. Le DAX est même en krach par rapport à son sommet du 12 octobre, ayant perdu plus de 11%.