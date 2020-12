Les bourses grippées par le coronavirus (débriefing actions européennes)

Tous les indices sectoriels ont terminé dans le rouge. Dans le bas du tableau, on retrouve ainsi le compartiment des loisirs (-3,13%), des banques (-3,60%) et de l'énergie (-3,63%).

Le titre Royal Dutch Shell a chuté de 5,89%. Le géant pétrolier va passer une charge après impôts de 3,5 à 4,5 milliards de dollars (entre 2,9 et 3,7 milliards d'euros environ) pour dépréciations et restructurations au vu de perspectives moroses pour le secteur pétrolier. La société anglo-néerlandaise s'attend à ce que la production de pétrole et de gaz de sa division amont se situe autour de 2,275 à 2,350 millions de barils équivalent pétrole par jour, soit un peu plus qu'au troisième trimestre.