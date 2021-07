Les bourses méconnues d'Europe: Helsinki (4/4)

Le 3 septembre 2003, Helsinki Stock Exchange Group – issu de l’alliance entre la Bourse d’Helsinki et du marché finnois des produits dérivés - fusionne avec la société OM (qui gère la Bourse de Stockholm) et prend le nom d’ OMX Helsinki (OMXH) . Quatre ans après, en juin 2007, le Nasdaq lance une offre d’achat . Mais la Bourse de Dubaï entre dans la danse. Finalement, les deux opérateurs boursiers signent un accord qui verra la Bourse d’Helsinki – ainsi que celles de Stockholm, de Vilnius, de Copenhague, d’Islande et d’Arménie – passer aux mains du groupe Nasdaq .

Neste

Le poids lourd de la Bourse d’Helsinki s’appelle Neste avec une capitalisation boursière de plus de 40 milliards d’euros. Il s’agit une société détenue à 35,91% directement par l’État finlandais et spécialisée dans le raffinage et la commercialisation de pétrole. 94% du bénéfice d'exploitation comparable de l'entreprise (1,4 milliard en 2020) provient des produits renouvelables. Elle fabrique notamment du carburant pour les avions à partir de déchets et de résidus. Arrivée en bourse le 18 avril 2005, l’action a très peu souffert de la pandémie. Elle a touché un plus haut historique début janvier avant d’essuyer des prises de bénéfices.