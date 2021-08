Les bourses mondiales méconnues (8/8): Sydney

Malgré l'omniprésence des banques, la Bourse de Sydney suscite les convoitises des investisseurs internationaux.

L'Australian Securities Exchange (ASX) a été fondée en 1987 par la fusion de six marchés publics dont la Bourse de Sydney qui a débuté ses activités en 1871. Il ne s'agit toutefois pas de la Bourse la plus ancienne du pays puisque le marché de Melbourne avait été lancé dix ans plus tôt, en 1861, en pleine ruée vers l'or australienne.

>20% À Sydney, le secteur des matériaux de base représente plus de 20% de l’indice ASX 200.

Aujourd'hui, l'ASX est dans le top 20 des Bourses mondiales. Son indice de référence, le S&P/ASX 200, est dominé par le secteur financier dont la pondération atteint 30% avec les quatre banques de référence dans toute l'Océanie: Commonwealth Bank Australia, Westpac Banking, National Australia Bank et ANZ Banking.

BHP Group et Rio Tinto

Les deux valeurs de référence de la Bourse de Sydney pour les investisseurs internationaux sont toutefois BHP Group et Rio Tinto. Ces deux géants miniers mondiaux ont des origines australiennes et dépendent encore beaucoup du pays continent aujourd'hui. Ils y réalisent notamment une grande partie de leur production de minerai de fer, leur matière première la plus lucrative.

Lire aussi Jack Dorsey fait de Square un géant du paiement électronique

Au total, le secteur des matériaux de base représente plus de 20% de l'indice ASX 200. Cette dépendance a soutenu l'indice depuis l'automne dernier grâce à l'envolée des prix des matières premières dans le sillage du redémarrage de l'économie mondiale.

Macquarie et Afterpay

Macquarie Group est aussi bien connu des investisseurs internationaux. Cette banque d'investissement est le premier gestionnaire mondial d'actifs dans les infrastructures et un acteur de référence au niveau des produits de base.

La plupart des sociétés australiennes importantes sont cotées sur d'autres marchés, y compris Macquarie Group et Afterpay sur le marché OTC à New-York.

Depuis le début de la pandémie, la valeur star de la Bourse de Sydney est toutefois Afterpay dont le cours a été multiplié par 12 depuis le plus bas de la mi-mars 2020. Cette fintech, fondée en 2015, permet aux détaillants d'offrir des plans de paiement sans frais aux acheteurs et a connu une forte croissance, ses revenus ayant doublé en 2019 et en 2020. Elle devrait toutefois prochainement quitter la Bourse de Sydney, la fintech américaine Square ayant annoncé en début de semaine une offre de rachat de 29 milliards de dollars sur le spécialiste australien du "buy now, pay later".

Comment y investir?

La plupart des sociétés australiennes importantes sont cotées sur d'autres marchés, y compris Macquarie Group et Afterpay sur le marché OTC à New-York.

Du côté des fonds, les investisseurs belges ont surtout le choix entre différents ETF indiciels sur l'indice MSCI Australia, un indice comptant 64 valeurs et donc plus resserré que l'ASX 200.